Reacciones luego que Salaverry exhortara a congresistas de FP a no dejarse intimidar

Las últimas declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, con respecto a que dentro del partido de Fuerza Popular (FP), existiría una ‘cúpula’ que intimida a diversos parlamentos de dicho grupo político, generó polémica entre los integrantes de la agrupación en mención.

“Yo no me siento aludida porque yo estoy en ninguna ‘cúpula’. Los que vienen seguramente de actos delincuenciales saben qué es una ‘cúpula’, por eso se expresa en esos términos. Entonces yo no me puede sentir aludida porque si quieren aludir tendrían que decir bancada Fuerza Popular”, expresó Karina Beteta.

A raíz de esa declaración del titular de la Mesa Directiva, corrió el rumor de que al menos 12 congresistas de FP estarían pensando en renunciar y uno de ellos sería Segundo Tapia. Pero ello fue descartado por la legisladora Beteta.

“La verdad yo no creo, yo confío en todos mis colegas congresistas que nos hemos mantenido, los 55 congresistas fieles, leales a nuestros principios y a un objetivo”, señaló.

Ello también quedaría corroborado por parte del mismo Tapia, quien desmintió la posibilidad de una renuncia a través de su Twitter. “Descarto categóricamente mi alejamiento de Fuerza Popular. Defenderé siempre la institucionalidad del Congreso, la democracia y el estado de derecho”, sostuvo.

En tanto, Juan Sheput, aseguró conocer el malestar de sus colegas de Fuerza Popular. “Yo tengo conocimiento que hay un gran malestar, el número no puedo hablar, pero sí de que hay malestar en más de un parlamentario”, indicó.