Presidente Martín Vizcarra no descartó cerrar el Congreso de la República

El presidente de la República, Martín Vizcarra, acudió a la región Áncash, en el marco de las actividades conmemorativas por el terremoto que azotó a la ciudad de Yungay hace 49 años.

Tras ello, el jefe de Estado, habló sobre diversos coyunturales con los medios de comunicación, entre los que está la posibilidad de un cierre del Congreso. Aunque no descartó aplicar dicha medida, enfatizó que su Gobierno no actúa en función al sentir de la población.

“Comprendo el pedido que escucho de la población, pero nosotros no nos dejamos llevar por emociones ni pedidos de la población. El 23 de marzo del año pasado juré respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución y tengan la seguridad de que hasta el último día que esté en el Gobierno voy a respetar la Constitución”, expresó.

Por otro lado, el mandatario cree que el Parlamento aprobará la cuestión de confianza que fue ya fue presentada de manera oficial por el premier Salvador del Solar.

“Nosotros como lo hemos dicho siempre, somos optimistas y vemos el futuro siempre con una mirada de esperanza. Yo creo que el Congreso debe analizarlo y yo creo que sí van a dar la confianza”, señaló.

El jefe de Estado también hizo referencia a las declaraciones del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien aseguró que sobre él pesan acusaciones por corrupción. Indicó que una investigación archivada de cuanto era gobernador regional de Moquegua habría sido recientemente reabierta por lo que decidió no hacer uso de su inmunidad presidencial para permitir las investigaciones.

“Hay uno que recientemente, el mes pasado, un fiscal ha dicho reábrase y por ahí dicen: ‘No se puede reabrir porque es presidente’. Yo he mandado y le voy a hacer conocer los medios de comunicación un documento al fiscal para decirle no considere que soy el presidente, haga la investigación, no espere al 2021, hágala ahora”, puntualizó.