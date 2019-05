Comisión Permanente: Chávarry criticó duramente al presidente Vizcarra

Durante la sesión de la Comisión Permanente que evaluaba su destitución e inhabilitación, el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se defendió arremetiendo contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien acusó de estas detrás de las denuncias en su contra.

“Hoy se me maltrata mediáticamente porque la factura que me pasan los poderosos, acompañados de medios, saben de las atrocidades y oscuras operaciones comerciales no quedarían impunes conmigo. El señor presidente, el señor Martín Vizcarra, no quiere que sepan temas de corrupción, el señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chinchero”, aseguró.

El extitular del Ministerio Público, también manifestó su disconformidad con la orden de detención preliminar que la Fiscalía se disponía a ejecutar contra el ex jede de Estado, Alan García, así como la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

“No defiendo no defenderé a los corruptos, pero ¿tiene lógica que, por ejemplo el expresidente democrático, el doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio? ¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal y lo que es más grave, sin que se haya probado siquiera que haya recibido directamente de alguien?”, manifestó.

De igual manera Chávarry hizo referencia a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. “El señor fiscal provincial Pérez y lo voy a decir ahora, pretende no solamente faltarme el respeto, sino también pretende decir que el fiscal supremo que va a ver el caso de la señora Fujimori hay que cambiarlo y también al juez del Poder Judicial, interfiriendo, también con otra institución, ¿no le gusta ese juez? Que hay que cambiarlo porque según él también es ‘Cuello Blanco’. Eso es una falta de respeto”, sostuvo.