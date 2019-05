Comisión Permanente debate informe que recomienda destitución de Chávarry

Desde las nueve de la mañana, la Comisión Permanente del Congreso evalúa si ratifica el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por diez años al ex fiscal de la Nación.

El pasado 20 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe del legislador Juan Sheput. que plantea sancionar a Pedro Chávarry Vallejos por las supuestas infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución.

También, acordó acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal, previstos en el Código Penal.

Durante la sesión de esta mañana, el ex fiscal de la Nación hizo uso de la palabra para responder las conclusiones del informe del legislador de Concertación Parlamentaria.

"Hoy se me maltrata mediáticamente porque la factura que me pasan los poderosos no quedaría impune conmigo. Me quieren aniquilar como magistrado, un magistrado de trayectoria, que nunca tuvo ningún problema disciplinario", señaló Chávarry.