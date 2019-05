Audiencia de Susana Villarán: Rafael Vela pide se incremente prisión preventiva de 18 a 36 meses

El fiscal Rafael Vela solicitó durante la audiencia de apelación de prisión preventiva a Susana Villarán que esta se incremente de 18 meses a 36 para la exalcaldesa y sus coinvestigados: José Miguel Castro y Luis Gómez Cornejo.

Ellos son investigados por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Así también, el fiscal supremo sustentó, a través de una misiva que le habría escrito Villarán a su exgerente municipal, José Miguel castro, la relación que existía entre ambos y por ende el que formaban parte de una organización criminal. “(…) para tener una idea de aproximación, en el allanamiento se encontraron un voucher de $1000 para la señora Villarán de una carta que decía ‘con todo mi cariño y lealtad para el señor Castro, Susana Villarán’”, manifestó Vela.

Por otro lado, la exalcaldesa de Lima, afirmó en más de una ocasión durante la audiencia no tenerle miedo a la cárcel. Aseguró, además, que no podrá probarse que lideró una organización criminal y dijo tener arraigo en el país, por lo que no tendría peligro de fuga.