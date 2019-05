Congresistas preocupados por eventual blindaje a Chávarry

En las próximas horas se conocerá el destino el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien podría ser destituido e inhabilitado por 10 años si es que la Comisión Permanente ratifica el informa final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sin embargo, hay un aspecto que genera preocupación entre los Parlamentarios, debido a que el extitular del Ministerio Público podría ser blindado, tal y como lo señaló Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Nosotros esperamos de que Fuerza Popular y el Apra dejen de blindarlo y acuerden lo que se ha acordado en la Subcomisión por mayoría y respalden eso”, expresó.

En tanto, el congresista Luis Iberico de Alianza Para El Progreso también opinó al respecto. “Hay más de una muestra de que el fiscal Chávarry ha incurrido en actos que ameritan una decisión de esta naturaleza”, sostuvo.

Por su parte, el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén, descartó la existencia de algún tipo de blindaje. “Lamentablemente la gente que no tiene argumentos utiliza blindaje porque no tienen argumentos, pero mañana la bancada (Apra) va a votar institucionalmente en función de los hechos. Si los hechos acreditan que hay indicios de responsabilidad, la bancada va a votar, no tenemos ningún compromiso político ni con el señor Chávarry ni con el otro fiscal”, aseguró.