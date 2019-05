Congresistas de Fuerza Popular visitaron a Keiko por su cumpleaños

Keiko Fujimori pasó su primer cumpleaños en prisión. Mediante una carta, la lideresa de Fuerza Popular manifestó sentirse fuerte pese al duro momento que afronta, “Hoy quiero decirle a todos que no he perdido la esperanza. Me habrán privado de mi libertad injustamente (…) pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad”.

Congresistas de Fuerza Popular se acercaron al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos para saludar a Fujimori Higuchi. Miguel Torres y Milagros Takayama fueron los primeros en llegar. “Es completamente difícil, de hecho me ha costado mucho decirle ‘feliz cumpleaños’”, señaló Torres.

Yeni Vilcatoma y Milagros Salazar también se apersonaron. Ambas aprovecharon la oportunidad para arremeter contra la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.

La lideresa de Fuerza Popular recibió también una carta de su padre, Alberto Fujimori, en la que le pidió no perder la esperanza y señaló que si bien los han privado de sus libertades, no podrán quitarles la satisfacción de ver un país pacificado y en marcha.