Congreso: reacciones luego que Vizcarra asegurara que no postulará a la presidencia en el 2021

A raíz de una propuesta de reforma constitucional que plantea que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no pueda postular al mismo cargo el 2021, sería el propio jefe de Estado en pronunciarse.

“Desde que yo he asumido la presidencia del Perú el 23 de marzo del año pasado, el 2018, una de las primeras decisiones que tomé es no ir a la reelección para el 2021 y yo soy una persona de palabra. Así que les pido, si quieren sacar una ley con nombre propio que diga Martín Vizcarra no puede postular a la elección que lo hagan porque esa decisión ya la tome hace más de un año”, expresó.

Ante esta contundente respuesta, las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar y una de las primeras personas en opinar fue la congresista Milagros Takayama. “Bueno, yo espero que sea así ya que el mismo dice que no debe haber reelección ni para congresistas. Que él dé el ejemplo, que no haya reelección para el presidente”, sostuvo.

En tanto para el legislador Víctor Andrés García Belaúnde esta iniciativa es hablar de lo mismo. “Me parece que lo que ha hecho el presidente es ratificar lo que dice la Constitución y él personalmente tampoco lo desea, entonces me parece que el proyecto de ley que se está planteando es redundante”, aseguró.

Un comentario similar fue de Alberto de Belaunde, quien cree que se trata de una cortina de humo. “Sí, estoy de acuerdo con el presidente. Es claramente una cortina de humo que intentan hacer algunas bancadas por dos motivos. El primero porque el presidente ya dijo varias veces que no se va a presentar y el segundo, así lo quisiera no puede, la Constitución es muy clara”, indicó.