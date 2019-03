Vicente Zeballos: "Un ministro no puede estar con temores, con dudas"

El proceso interpelatorio contra Vicente Zeballos, ministro de Justicia, culminó este viernes luego de 14 horas y donde respondió ante el pleno del Congreso de la República las 21 interrogantes formuladas.

“Un ministro no puede estar con temores, no puede estar con dudas. Yo he venido a cumplir y a explicar las 21 interrogantes planteadas en el pliego de interpelación. He hecho mi mejor esfuerzo para responder cada una de esas inquietudes”, aseguró el titular de Justicia.

Si bien en los pasillos del Parlamento se rumoreaba de una eventual censura, la bancada de Fuerza Popular descartó esta posibilidad.

“Creemos que el Perú está avanzando con una agente propositiva y Fuerza Popular está en ese camino. Fuerza Popular cree eso y por eso a pesar de las observaciones que tenemos, nosotros no vamos a presentar una moción de censura al señor ministro de Justicia”, señaló Carlos Tubino.

En el marco de esta interpelación el congresista Víctor Andrés García Belaunde, exhortó a que los procuradores del caso Lava Jato, Silvana Carrión y Jorge Ramíres, sean separados de sus cargos por tener indirectamente vínculos con Odebrecht.

Sobre este pedido, Vicente Zeballos se pronunció. “Son dos profesionales que han venido cumpliendo una muy buena labor, pero si hay un cargo en su contra y lo menos que podemos hacer es darle el derecho al debido proceso y escuchar sus descargos y luego tomaremos una decisión que resulte determinante”, manifestó.

Por otro lado, el ministro de Justicia adelantó que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, estaría en las próximas horas en manos del Poder Judicial para que este sea revisado y aprobado por completo.