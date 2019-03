Economista Carlos Adrianzén critica manejo del gobierno en conflicto de Las Bambas

El economista Carlos Adrianzén cuestionó el pronunciamiento del premier Salvador del Solar, quien señaló de un problema económico y no contra el Estado el bloqueo de un corredor vial que impide el transporte de mineral de Las Bambas, en Apuríma​c.

“Dicen que no tienen nada que ver con el problema que ha causado su ineptitud, que es un problema entre privados, entre los malvados pobladores de la zona y los malvados que invirtieron en el Perú”, señaló.

Además, indicó que “el gobierno es responsable que la ley rija y que haya armonía. No se puede pasar por encima a la gente, se le tiene que explicar pero al mismo tiempo la ley no se negocia”, señaló.

Tras la falta de acuerdo para el levantamiento de las protesta en esta parte del país, tanto el presidente Martín Vizcarra como el premier Salvador del Solar coincidieron que el mismo deben resolverlo de manera pacífica.

“Se habla mucho de al empresa, se habla mucho de la comunidad. No se está hablando tanto de las regalías que no está recibiendo la provincia de Cotabambas, no se está hablando tanto de las regalías que no está recibiendo en gobierno regional de Apurímac”, indicó el primer ministro.

Sin embargo, para el economista estas pérdidas económicas, así como los supuestos millones de dólares que se pierden al día, según la propia minera, no significan nada al lado de las consecuencias que traerá consigo el alejamiento de los inversionistas al país.