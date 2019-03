Alejandro Toledo: nuevo pedido de extradición incluirá caso Ecoteva

El empresario Josef Maiman firmará el próximo 29 de marzo, en Tel Aviv (Israel), el acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana, el cual no solo acercará a las autoridades en su objetivo de conseguir la extradición del expresidente Alejandro Toledo, sino también de Eliane Karp, según anunció el fiscal Rafel Vela.

Dicho tratado es clave para incluir el caso Ecoteva en el de Odebrecht. Cabe mencionar que Maiman anteriormente ha declarado ante el Ministerio Público que utilizó sus empresas para recibir sobornos que la constructora brasileña entregó al ex jefe de Estado por la licitación de la carretera Interoceánica Sur.

Toledo recibió 20 millones de dólares en coimas y con ese dinero realizó operaciones inmobiliarias que son investigadas por el caso Ecoteva.

“Yo por momentos me siento desilusionado y un poquito utilizado. Saqué pecho por él. No quiero entrar mucho en detalles porque no sé si algún día va a llegar a juicio. Yo sí definitivamente voy a testificar cuando esto llegue a juicio. Yo salí a defender al amigo, lo cual no necesariamente fue una decisión sabia”, aseguró Maiman a un medio.

En sus últimas declaraciones el hombre de negocios también reveló que sabe detalles del accionar de Odebrecht para hacerse licitaciones.

Además, se conoce que Maiman también ha brindado documentación que demostraría que sus cuentas bancarias fueron usadas por Alejandro Toledo a fin de ocultar los sobornos millonarios.