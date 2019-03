¿Qué hacer para resolver el conflicto social en Las Bambas?

La situación que se vive en Las Bambas que implica el corredor vial Apurímac – Cusco - Arequipa podría complicarse si no se llega a un acuerdo entre el Ejecutivo y la comunidad de Fuerabamba, que lleva más de 40 días bloqueando el ingreso y salida de minerales.

La comunidad exige que se le de pago por compensación, es decir, que se le pague por el supuesto uso de sus tierras por parte de la minera para construir la carretera que permite la salida de minerales de Las Bambas. Hasta el momento, ni la minera MMG Limited ni la comunidad han llegado a un acuerdo con relación a los montos de pago.

Desde el Parlamento, algunos legisladores opinaron sobre el tema. El congresista no agrupado y exministro de la Producción, Pedro Olaechea, señaló que no todos los pedidos deben cumplirse en su totalidad. “Es importante que los pedidos de los ciudadanos que se sienten afectados no pongan al Perú como rehén, no está bien hacerlo. Tenemos que escuchar los pedidos y analizarlos esperando que no se trate de un cálculo político”, aseguró el legislador.

Jorge del Castillo afirmó que este conflicto no solo afecta a Las Bambas sino a varias mineras de la región. Para Milagros Salazar, de Fuerza Popular, esta es la oportunidad para que el nuevo Premier, Salvador Del Solar, muestre sus capacidades al mando de la PCM. “El Premier tiene una oportunidad para poder demostrar su capacidad dialogante y de comunicación”, aseguró.

Se tiene entendido que en los próximos días se dará una mesa de diálogo para ponerle fin al problema, el cual genera por día una pérdida de 6 millones de dólares al país.