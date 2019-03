Roberto Vieira afirmó ante Ética que demostrará su inocencia

El legislador no agrupado Roberto Vieira, tildó de "infamia" la acusación en su contra según un audio presentado por Panorama, en el cual el empresario pesquero Guillermo Venegas Vieira lo denunció por haberle cobrado 25 mil dólares a cambio de levantar una sanción de caducidad de permiso de pesca a una embarcación que le otorgó el Ministerio de Producción.

El parlamentario se puso a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, que aprobó iniciar una investigación preliminar, y del Ministerio Público para demostrar su inocencia.

"He venido a ponerme a disposición de la Comisión de Ética y me pongo a disposición del Ministerio Público. Yo no tengo nada que ocultar. Esta infamia que he recibido la voy a desvirtuar prontamente, ya tengo las pruebas", afirmó el congresista.

"Acá hay intereses ocultos, intereses que están atrás, que lo que buscan...así como ha sucedido con otros congresistas es acallar las denuncias de las sinvergüencerías, la corrupción y toda la podredumbre", agregó Roberto Vieira. Luego, el congresista se retiró sin responder las preguntas de los periodistas.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar contra el parlamentario Roberto Vieira, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.