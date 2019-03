Alejandro Toledo niega haber sido apresado en Estados Unidos

El ex mandatario peruano negó de manera rotunda haber sido detenido en California, Estados Unidos, además, descartó haber pagado una fianza ante las autoridades para lograr su pronta libertad, según afirmó a Canal N.

Toledo respondió de manera escueta e indicó que no quiere entrar en el juego público. Asimismo, su abogado Roberto Su dijo que este trascendido tampoco tuvo que ver con el tema de la extradición."Ustedes están locos, estoy con mi señora preparando la presentación de mi libro en ruso (...). No, no, no, no, yo no me caigo en esa trampa", señaló el ex jefe de Estado.

Prisión de California confirma detención

El centro penitenciario de California Maguire Correctional Facility confirmó a la Cancillería peruana que Alejandro Toledo fue liberado esta mañana. Panamericana se contactó con el Sheriff encargado del caso y precisó que el exjefe de estado fue apresado por la violación del código penal de California referido a la embriaguez en público, asimismo, su liberación fue rápida por tratarse de una falta menor (intoxicación) y no ameritaba una sanción mayor.

La Cancillería peruana informó en un comunicado que Toledo fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad en un restaurante de dicha localidad y que este hecho no tiene nada que ver con el proceso de extradición en su contra por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht.