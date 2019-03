Odebrecht: José Spinola reconoció haber suscrito un contrato ficticio con Alan García

El operador de Odebrecht para el pago de sobornos, José Américo Spinola, reconoció haber suscrito un contrato ficticio, con una comisión de 15 mil dólares, por hacer un pago simulado de 100 mil dólares a Alan García.

Además, Américo reconoció como suyos los correos intercambiados con Marcos de Queiroz Grillo, exfuncionario de Odebrecht encargado de la caja 2, sobre el pago simulado y sostuvo que las comunicaciones fueron tanto personales, como telefónicas y a través del sistema Drousys.

Asimismo Spinola afirmó que fue Marcos, quien lo contactó y lo visitó en su oficina para pedir que simulara el pago de dicha conferencia para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).

Tras conocerte esta revelación, el expresidente Alan García, no se quedaría callado y respondería a través de su cuenta de Twitter. "Se quemaron. Spinola confirmó lo dicho por Grillo: No fue soborno. Se pagó la conferencia dada en FIESP. El documento posterior regularizó el servicio como se hace en la práctica comercial", precisó.

Por su parte, el congresista Jorge del Castillo, respaldaría lo dicho por el ex jefe de Estado. "A Toledo le dan 20 millones, a Humala 3 millones, a Susana Villaán tres más y a Alan García 100 mil dólares. Digo esto que porque no hay punto de comparación para calificar como coima lo que no es porque la conferencia se realizó, viajó hasta Brasil, le pagaron con un cheque de 100 mil dólares que depositó en su cuenta personal. Las coimas no se depositan en cuentas personales", expresó.