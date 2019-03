Lourdes Flores declaró ante fiscal Pérez por aportes irregulares de campaña

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, aseguró que desconoce los aportes que habría realizado la empresa Odebrecht a su campaña del 2006. Esto lo dijo al finalizar la diligencia que cumplió frente al fiscal José Domingo Pérez a las 11:00 AM.

En declaraciones a la prensa Flores Nano dijo: “esta tarde, al volver a responder exactamente lo mismo, el señor fiscal ha decidido suspender la diligencia y darla por terminada, afirmando que no quiero contestar preguntas (...). Contesto aquello para lo cual he sido citada. ¿Conoce usted algo sobre el financiamiento del Apra en el 2006? ¿sobre Fuerza Popular? No tengo la menor idea. Todo lo demás no es materia de la carpeta fiscal para lo cual he sido citada. De modo tal que ha habido esta precisión de mi parte".

También indicó que desconoce el motivo por el que la Fiscalía le haya planteado preguntas acerca de las campañas presidenciales de Alan García (APRA) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), pero aseguró que cuando sea requerida por la justicia asistirá sin dudarlo.

“Honestamente sí me pareció extraño (que le preguntaran sobre otros excandidatos), pero como ciudadana soy respetuosa de la autoridad y en la tarde declararé sobre los aportes a la campaña de Keiko (Fujimori) en 2011, del cual conozco menos”.

Flores Nano se presentó al despacho del fiscal Domingo Pérez para responder por la modalidad en la que Odebrecht habría aportado a su campaña presidencial durante el año 2006 y a la de la lacaldía de Lima en 2010.