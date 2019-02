Reacciones sobre aportes de Obebrecht a campañas de excongresistas

Los interrogatorios realizados en Brasil en el marco del acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio Público y la constructora Odebrecht revelaron el nombre de cuatro excongresistas que habrían recibido dinero de la empresa en mención para financiar sus campañas electorales. Se trata de los exlegisladores Hildebrando Tapia, Juan Eguren, José Vargas y Virgilio Acuña.

El tema no pasó desapercibido en el Congreso de la República, donde parlamentarios de diversas bancadas se pronunciaron.

“Es parte de lo mismo. Es como decir ahora corruptos como cancha. Es una pena para nuestro país”, manifestó Eloy Narváez.

Por su parte, una postura diferente fue la de Jorge del Castillo, quien minimizó las acusaciones de los excongresistas.

“No he escuchado lo que ha dicho Vargas o Eguren sobre los aportes, pero yo tengo entiendo que son sumas menores. Hablar de lo que recibió un congresistas de un aporte de 5000 o 10000 no hay punto de comparación. Podrá ser antiético, pero evidentemente no tiene la connotación de coima cobrada abierta y directamente”, expresó.

En tanto, Hernando Cevallos, considera que existen más parlamentarios inmersos en estos pagos de la constructora brasileña.

“Yo estoy seguro que han sido más de cuatro congresistas porque lo que pasa en nuestro país es que estos grupos corruptos han encontrados las mejores condiciones en la clase política a través de conveniencia de intereses económicos para avanzar en contratos corruptos que favorezcan a las grandes empresas”, acotó.