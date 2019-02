Apra dice que no existió alianza estratégica con Fuerza Popular

Luego de las declaraciones del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén a un medio local donde habló de una “alianza estratégica” que habría existido con Fuerza Popular, al ser consultado sobre el tema, su compañero de bancada, Mauricio Mulder, descartó que en algún momento se haya concretado tal situación.

“Lo que Velásquez refería era el acuerdo donde también participó Alianza Para el Progreso de integrar la mesa. Eso fue en el primer y segundo año, fue un acuerdo administrativo, se ha interpretado como alianza estratégica”, manifestó.

En tanto, Javier Velásquez, también aseguró que no se refería a una alianza política. “Cada uno tiene sus propios términos. Hablé de un acuerdo estratégico para conducir la mesa. Le llamé estratégico porque no era político, porque no era para votar igual, caminar igual”, aclaró.

Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, tomó distancia de la denominación “alianza” e indicó que se trataría de una especulación.

Finalmente Mauricio Mulder señaló que el acuerdo para conformar la mesa solo fue por un tiempo y que el nuevo escenario todavía está por definirse.