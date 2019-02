Reacciones en el Congreso tras proyecto que exige reservar 8% de inmuebles en venta para damnificados

Luego de conocerse el proyecto de ley de la congresista Marisa Glave, quien propuso que las empresas inmobiliarias destinen el 8% de las unidades inmobiliarias a viviendas de interés social, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) aseguró que la norma atentaría contra la inversión privada, evitando el desarrollo normal del mercado inmobiliario por una eventual pérdida económica.

“En lugar de promover inversión privada, la retrae. Un promotor inmobiliario que tiene la carga de esta naturaleza puede optar por no entrar al mercado. Hay proyectos que tienen rentabilidad de 12%, y si yo retiro 8% no puedo subir precios porque tienen topes. No produzco”, afirmó el director ejecutivo de Capeco.

Por su parte, el congresista García Belaúnde, señaló que destinar el 8% para vivienda social, sería una imposición. En tanto, para el exministro de vivienda y congresista Carlos Bruce se debería precisar el tope que se utilizaría para vivienda social.

Vale mencionar que el proyecto ya fue aprobado en primera votación, ahora se espera que los puntos en discusión sean revisados y detallados en el texto que será sometido a segunda votación en la próxima legislatura. La congresista Glave reafirmó que de aprobarse su proyecto en segunda votación, no sería perjudicial para el sector inmobiliario.