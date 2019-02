Sheput no cree que Peruanos por el Kambio deba ser la bancada oficialista

El dilema de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) continúa, pues aún no definen si siguen o no siendo oficialistas. Algunas posturas ya se están dando a conocer, como la del parlamentario Juan Sheput, quien dijo que no renunciaría ante cualquier decisión, indicando que PPK no debería apoyar al ejecutivo, pues Martín Vizcarra ya tendría su propia bancada oficialista.

"Hay una bancada oficialista que es la bancada Liberal, no tengo ninguna duda de eso y el Presidente tiene todo el derecho de mantener más contacto con esa agrupación que con Peruanos Por el Kambio, que tiene que empezar a marcar su propia identidad y marcar distancia, por ejemplo, hay aquellos que no coinciden con el plan de gobierno", manifestó Sheput.

Lamentó el alejamiento del Presidente con la bancada de PPK, al señalar que es un invitado, más no un militante. Además, discrepó con las declaraciones de Carlos Bruce, quien sostuvo que sería irresponsable que el gobierno se quede sin bancada oficialista, asegurando que la postura del partido no será la que necesariamente tome la bancada y que la mayoría está de acuerdo en respaldar a Vizcarra.

La vocera alterna, Ana María Choquehuanca señaló que evaluará su permanencia en la bancada si es que Peruanos Por el Kambio se decide por una línea opositora al gobierno.