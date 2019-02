Reacciones ante el posible regreso de Kenji Fujimori al Congreso

No todo estaría perdido para Kenji Fujimori, esto debido a que la congresista de la bancada Cambio 21, Maritza García presentó una solicitud a la Presidencia del Congreso, que tiene la firma de al menos 50 congresistas de distintas bancadas a fin de evaluar la posibilidad del levantamiento de suspensión y su regreso.

Entre los congresistas que apoyan su retorno están Gilbert Violenta, Guido Lombardi, Paloma Noceda, Carlos Bruce, Mercedes Araoz, entre otros.

Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, indicó que el Tribunal resolvió y ha dicho que “el plazo de suspensión no puede exceder más de 120 días”, además que “[Kenji] no ha sido desaforado, sino suspendido. Tiene derecho a volver”.

El parlamentario Francesco Petrozzi, ex Fuerza Popular y ahora Bancada Liberal, apoya totalmente el regreso de Kenji. “la sanción de Kenji ya se cumplió, no veo ningún motivo por el cual no pueda venir a representar a su grupo político como lo hacemos todos”, aseveró.

Por otro lado, el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, se negó rotundamente a su retorno. “De acuerdo al Pleno no puede retornar y eso no lo puede cambiar nadie, ni el Presidente del Congreso, que ha dicho que en marzo lo pongo al Pleno”, declaró.

El pedido de regreso de Kenji Fujimori al Congreso deberá ser puesto en agenda por el Presidnete del Pleno, a fin de que el Consejo Directivo analice la posibilidad. Kenji fue suspendido 120 días en junio del 2018 por, supuestamente, haber participado en la compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Kuczynski.