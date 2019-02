Daniel Salaverry: “Congreso no puede ser la agencia de empleos del partido de turno”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que su gestión decidió no renovar los contratos de más de cien trabajadores del Parlamento, que eran militantes de Fuerza Popular. Según explicó, las planillas del legislativo se están sincerando a fin de lograr que este poder del estado sea más eficiente.

“Lo que estamos haciendo es sincerar las planillas, porque el Congreso no puede ser la agencia de empleos del partido de turno. Eso tiene que acabar, no solo en el Congreso, sino en los ministerios, en las otras instituciones públicas, tenemos que ir limpiando esas instituciones de personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no son eficientes”, señaló Salaverry.

Comentó que desde ahora se realizará un concurso público de méritos en convenio con una universidad para ingresar a trabajar al Congreso.