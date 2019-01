Alberto Fujimori es trasladado a penal de Barbadillo

Hace pocos minutos el expresidente Alberto Fujimori abandonó las instalaciones de la clínica Centenario, ubicada en Pueblo Libre, con dirección al penal de Barbadillo, en Ate, bajo fuertes medidas de seguridad.

Durante la salida del exmandatario, un gran alboroto se generó en los exteriores, donde sus simpatizantes no dudaron en acercarse a la camioneta de color blanca que lo trasladaba.

Horas previas a su salida de la clínica, su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, se pronunció. "En estos momentos no podemos ocultar la tristeza que pueda sentir y la desazón, Alberto Fujimori. No solo por el hecho de que retoma este calvario, producto de un sin número de presiones tanto políticas como mediáticas, que en el caso de él no han tomado en cuenta, no solamente su condición de expresidente de la República, sino que es una persona de muy avanzada edad", señaló.