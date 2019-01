Callao: gobernador Dante Mandriotti tuvo reuniones con exoperador montesinista

El nuevo gobernador del Callao, Dante Mandriotti, ha sido duramente criticado tras haber sido captado junto a Óscar Medelius, excongresista condenado por actos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori y quien además fuera operador de Vladimiro Montesinos.

Al ser consultado sobre este tema, Mandriotti, señaló que solo fue un reunión amical. “Yo con Óscar Medelius tengo una amistad de más de 60 años, somos vecinos de La Punta y nos conocemos de la infancia. Cuando yo estuve en el Sport Boys, yo le cedí la presidencia, era vicepresidente de mi gestión”, señaló.

Por otro lado, al ser consultado sobre las obras paralizadas como la Costa Verde Callao, aseguró que es difícil que su gestión culmine dicho proyecto. “Estamos en un vacío, no tenemos tampoco el dinero. Yo estoy apuntando a que esa obra la haga el Ministerio de Transportes porque viene con tantos defectos que no queremos asumir responsabilidades, que lo haga el Estado directamente porque nosotros no estamos en capacidad de asumir responsabilidad de cosas que no conocemos”, expresó.

De esta manera el gobernador del Callao, descartó la posibilidad de que esta obra se concrete para los Juegos Panamericanos 2019.

Finalmente Mandriotti, también aclaró la acusación que pesa en su contra de ser el cabecilla de una presunta organización criminal, lo cual él negó y calificó de un invento.