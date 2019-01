Congresistas se manifiestan sobre remoción de juez Carhuancho del caso Cócteles

Los Padres de la Patria tuvieron diversas opiniones respecto a la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones de declarar fundada la recusación contra el juez Richard Carhuancho.

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, se mostró a favor de la medida adoptada por el Poder Judicial, pues dijo que el juez Carhuancho dio declaraciones públicas que demostrarían que no es imparcial, por lo cual no se tendría la “garantía de tener un juicio justo”.

Mauricio Mulder también respaldó esta medida explicando que el juez Carhuancho emitió una opinión con una connotación de carácter político sobre el caso que está viendo, por lo que estaría colisionando con los rigores que se necesita para que un juez pueda fallar en un caso donde hay implicancias políticas.

La parlamentaria de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, mantuvo una posición similar a la de sus colegas, “Todos tenemos el derecho de opinar, la libertad de expresión e información es amplia pero, como funcionario público, hay determinados parámetros”, explicó la congresista.

Por otro lado, Hernando Cevallos de Frente Amplio y Roberto Vieira, congresista no agrupado, criticaron la remoción. Para el primero habría una clara intencionalidad de frenar la lucha contra la corrupción, mientras Vieira criticó que se haya admitido la recusación de Yoshiyama, ya que él está “prófugo de la justicia y no se pone a derecho”, por lo que el pedido no debió ser admitido ni fundado.

Cabe mencionar que sobre el exsecretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, quien está en Estados Unidos, hay una orden de prisión preventiva de 36 meses.