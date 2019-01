Ética resolverá denuncia de Paloma Noceda contra Luis López Vilela en 10 días

En un lapso de 10 días los integrantes de la Comisión de Ética del Congreso de la República tendrán el informa final sobre la denuncia que hiciera la congresista Paloma Noceda contra su excolega de bancada, Luis López Vilela por tocamientos indebidos y cuyo tema fue abordado el último lunes con los implicados.

Al termino de la audiencia en dicho grupo de trabajo, la parlamentaria en mención quedó bastante mortificada por las declaraciones de López Vilela.

“La semana pasada lo aceptó, entonces este congresista va declarando permanentemente sí, no, sí, no. Aquí se ve que hay una estrategia por parte de él de negar todo y eso es vergonzoso porque como hombre debería aceptarlo y pedir disculpas”, expresó.

Durante esta sesión, el congresista acusado de tocamientos indebidos, acudió en compañía de su abogado. “Nunca se vulneró ni hubo un acercamiento como se menciona en el pleno del Congreso, donde dice que tuvo la suerte, ella, de tener este masaje asqueroso (…). Lo niego rotundamente y si fuera así como lo dice cualquiera, derrepente, de las damas presentes, le pido disculpas a la mesa”, indicó.

A dicha reunión también acudiría Luis Galarreta, quien es señalado como testigo. “Yo soy testigo, no del hecho, sino de lo que me dijo la congresista Paloma Noceda, así que vamos dejando eso claro y lo que me señaló fue de su malestar, de que se sentía molesta, incómoda con la forma como la había saludado el congresista Luis López”, expresó.

Finalmente Noceda manifestó retirarse “bastante preocupada por la actitud del congresista López Vilela”. Asimismo, precisó no perder la esperanza de que no exista “ningún tipo de blindaje” para que su caso de esclarezca.