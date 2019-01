Presidente Vizcarra reafirmó que su empresa no contrató con Odebrecht

El presidente Martín Vizcarra, reiteró este lunes que su empresa CyM Vizcarra SAC no contrató con Odebrecht para la construcción de la Interoceánica Sur y destacó que el contrato fue con Conirsa.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado señaló que la compañía que fundó con su hermano no contrató con Odebrecht y que desde marzo pasado no forma parte de la empresa. “Nos preguntaron si cuando yo trabajaba como parte integrante de CyM Vizcarra SAC habíamos hecho algún contrato con Odebrecht, yo fui concreto y categórico: no, y lo reafirmo”, manifestó el presidente.

Así también, el mandatario explicó que su compañía firmó con el consorcio Conirsa para el alquiler de maquinaria que se usó en la construcción de la carretera Interoceánica y que esta información es pública. Además, señaló que no se conocía a los que conformaban el consorcio al momento de firmar el contrato, ni tampoco tenían denuncias ni presentaban inconvenientes para contratar.

De acuerdo con un registro al que accedió Panorama, la empresa del presidente Vizcarra contrató con el consorcio Conirsa, en el cual Odebrecht tenía una participación del 70%, para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.