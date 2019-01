Subcomisión admitió cuatro denuncias contra Pedro Chávarry

Cuatro de las seis denuncias constitucionales contra el ex titular de la Fiscalía, Pedro Chávarry, fueron admitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una de ellas fue declarada improcedente y otra no se resolvió en esta sesión.

La primera denuncia en ser evaluada fue la N°239, la misma que fue presentada por el congresista Gino Costa y se declaró improcedente, con cinco votos a favor y cuatro en contra, ya que coincidía con una denuncia anterior que había sido archivada en la Comisión Permanente. Esta denuncia se refería al un presunto plagio y adulteración de notas.

La denuncia N°248 fue la segunda en ser evaluada y fue presentada por la congresista Gloria Montenegro en contra de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez Villegas por los presuntos delitos de integración de una organización criminal y encubrimiento real. Esta denuncia fue declarada procedente para ambos magistrados.

En el caso de la tercera denuncia constitucional Nº 262, no se llegó a un consenso a pesar de que hubo una segunda votación, por lo que volverá a ser revisada en una nueva sesión de la Subcomisión.

La cuarta denuncia N°270, fue presentada por el procurador Amado Enco en contra de los miembros del desactivado CNM y el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el delito de administración pública-organización criminal, fue admitida por mayoría contra Pedro Chávarry con ocho votos a favor y una abstención, pero no se admitió la parte contra los ex consejeros del CNM.

La quinta acusación en ser vista fue la Nº 285, la cual se declaró procedente con seis votos a favor y tres en contra. Parlamentarios de Nuevo Perú presentaron esta denuncia, por presuntamente entorpecer el trabajo anticorrupción al separar a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato, para luego restituirlos dos días después.

La denuncia Nº 288 fue la última en ser vista, esta fue aprobada con siete votos a favor. Aquí, Chávarry es acusado por infracciones a la Carta Magna y por los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real.

Tras terminada la revisión de las denuncias, Cesar Segura, titular de este grupo de trabajo, sometió a voto la solicitud a la Comisión Permanente para acumular las acusaciones contra Pedro Chávarry. Este pedido fue aprobado por unanimidad.