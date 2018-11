Congresistas se pronunciaron sobre las recientes bajas en PpK

En los últimos días Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre renunciaron a la bancada de Peruanos por el Kambio.

Si bien los argumentos para tomar estas decisiones fueron diversas, la interrogante es ¿qué está pasando al interior de la agrupación oficialista para que en menos de una semana se produjeran estas tres bajas? Sobre el tema, algunos congresistas se pronunciaron.

“Lamentamos que pasen esas cosas en las bancadas. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar para mantener un orden en los plenos y en la institucionalidad del Congreso que los congresistas estén agrupados en bancadas, así funciona la democracia”, expresó Carlos Tubino de Fuerza Popular.

En tanto, Víctor Andrés García Belaúnde, representante de Acción Popular, indicó que esta crisis que afronta PpK es algo que tarde o temprano iba a ocurrir.

“Eso es algo que se veía venir porque es un partido personal (…) y el personaje principal ya no está y probablemente no regresa a la política y tiene muchos problemas más. Se volverá PpV (Peruanos con Vizcarra) y no Peruanos con PPK”, señaló.

Por su parte, el congresista no agrupado Roberto Vieira, anunció la creación de una nueva bancada que tendría el nombre de Bicentenario del Perú. “Es una bancada que no es del presidente Vizcarra, es una bancada que va ayudar a la gobernabilidad y eso no significa hipoteca con el Ejecutivo. Hay conversaciones con Salvador Heresi, con el grupo Cambio 21 y con otros independientes, es un tema de decisión que se va a dar en los próximos días”.