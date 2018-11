Presidente Vizcarra dijo que prisión preventiva a Keiko Fujimori sería exagerada

En una entrevista radial, el presidente Martín Vizcarra negó que Keiko Fujimori sea una presa política. Sin embargo, el mandatario peruano luego deslizó que la prisión preventiva de 36 meses que cumple la hija de Alberto Fujimori sería exagerada. "En este caso sería una medida exagerada. Son opiniones de carácter personal, pero la decisión la toma el Poder Judicial", afirmó.

Ante este hecho, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, sostuvo que la figura de prisión preventiva no se estaría utilizando de la mejor manera. "En forma positiva me parece que estamos exagerando y no con Fujimori sino que en general se exagera con las prisiones preventivas. Además eso es un derecho que tenemos los peruanos", señaló el vocero.

Finalmente, Edmundo del Águila indicó que el mandatario debería explicar sus razones, asegurando que la medida contaba con el precedente de lo sucedido con Ollanta Humala y Nadine Heredia. "Si le parece exagerado, el presidente tendrá que argumentar por qué", agregó el congresista de Acción Popular.