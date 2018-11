Pedro Chávarry no descartó acudir a la citación del fiscal José Domingo Pérez

Durante una entrevista para un conocido medio local, el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, afirmó que responderá al llamado del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, en el marco de las investigaciones que le sigue al partido de Keiko Fujimori.

“Yo con tal que las investigaciones tengan un buen resultado, yo soy capaz de ir a la punta del cerro, a cualquier lugar con tal que una investigación arribe a buen puerto”, señaló.

Sin embargo, precisó que brindará su testimonio, pero bajo sus condiciones. “Lo que no me gustan son los gestos de autosuficiencia que tiene al decir: ‘Yo voy a citar al doctor Chávarry, a, fiscal de la Nación’. Él tiene que pedirme a mí para que yo le dé un tiempo, lugar y hora para que él me tome la manifestación”, aseguró.

En otro momento de la entrevista, la máxima autoridad de la Fiscalía, indicó que podría remover de su cualquier momento de su cargo al fiscal Domingo Pérez, en caso no esté cumpliendo con sus funciones.

Sobre las declaraciones de Chávarry, algunos parlamentarios lo consideraron como una forma de intimidar al fiscal de lavado de activos.

Finalmente, con respecto a las denuncias que pesan en contra del titular del Ministerio Público, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales todavía no tiene para debatirlas.