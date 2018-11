Continúa la audiencia. El fiscal Domingo Pérez negó haber revelado identidad de testigo protegido, Miguel Castro. Él asegura que le genera suspicacias que ahora, quien se atribuye como tal, cambie su versión y lo haga público.

“Lamentablemente me enfrento a presunta organización criminal que utiliza medios de distinta índole para que no se lleguen a los resultados esperados en todo proceso. No podemos ser ingenuos que cuando un testigo se presenta de manera espontánea, días después pretenda dar informaciones públicas y se desdiga de su dicho, y por el contrario termine señalando que quien lo está afectando es el fiscal”, expresó el fiscal Pérez.

Vale señalar que la audiencia tuvo como objetivo principal revisar el caso de la investigada Adriana Tarazona, fundadora de Fuerza 2011 y tesorera de las campañas de Keiko Fujimori. Domingo Pérez indicó que Tarazona, pese a consignarse como tesorera alterna, fue señalada por la tesorera titular, Antonieta Gutiérrez Rosati, de ser la encargada de todos los registros económicos de la campaña de Keiko Fujimori.

La audiencia se reanudará el miércoles a las 11 de la mañana.