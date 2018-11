Fuerza Popular: descartan que retiro de Reátegui de Comisión Permanente sea una represalia

La tensión continúa al interior de la bancada de Fuerza Popular, luego que sus integrantes decidieran cambiar a Rolando Reátegui por la legisladora Gladys Andrade en la Comisión Permanente del Congreso.

Sobre lo ocurrido, Carlos Tubino, vocero de la agrupación fujimorista explicó el porqué de esta medida contra su colega, quien acudió a la Fiscalía para brindar su testimonio y cuya manifestación habría sido determinante para la aprobación de la orden de prisión preventiva de Keiko Fujimori.

“Es un cambio que se ha producido porque se han dado ausencias, en este caso de Rolando Reátegui. Me parece que cuatro veces y por eso ha sido cambiado”, precisó.

Asimismo, descartó que este accionar sea una represalia. “ No en lo absoluto, nosotros no hemos hablado con él y es un tema que no tiene nada que ver en relación a cualquier otra cosa que se puede especular. Primero tenemos que escucharlo”, aseguró.

En tanto, al enterarse sobre lo ocurrido durante la audiencia de prisión preventiva de Augusto Bedoya, el fiscal José Domingo Pérez, indicó que se trataría de una estrategia política de Fuerza Popular.

“Han sacado a Reátegui como integrante de dicha comisión y han puesto a Gladys Andrade con la finalidad de conservar la mayoría de votos y manejo de dicha comisión. El retiro ha sido sorpresivo y arbitrario, en ningún momento fue comunicado”, puntualizó.