Premier César Villanueva responde a invitación al diálogo de Fuerza Popular

Ante la invitación para dialogar del presidente de la Comisión de Emergencia, Miguel Torres, el presidente del Consejo de Ministros le respondió indicando que no es el momento para plantear una reunión, pues “primero tiene que resolver su situación y después conversaremos, porque en estos momentos lo que tenemos que ver en primer lugar es si hay sinceridad o no, pero la sinceridad no de las palabras sino de los hechos concretos”, explicó.

En la conferencia de prensa Villanueva detalló lo que el Ejecutivo espera del partido mayoritario del Congreso. “Tienen la oportunidad de sancionar y de determinar una acción de aprobación de la denuncia constitucional contra el señor Chavarry y contra el señor Hinostroza. Esta en sus manos, me imagino que lo harán y ahí conversaremos”, manifestó el Premier.

Además, se refirió a los chats contenidos en el grupo “La Botica”, donde se habla del Presidente de la República. Exigió respeto para el Presidente de la República, pues había sido maltratado, además respeto a la población.

Finalmente, precisó que el diálogo es con todas las fuerzas políticas, sin prioridades para alguna agrupación.