Ana Herz descartó que se vaya a fugar del país

Durante el sexto día de audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 10 personas, la asesora de la lideresa de Fuerza Popular, Ana Herz, se defendió.

“He tenido aciertos y errores, pero jamás he cometido delitos. He sido voluntaria en el Hospital del Niño, ayudaba a quienes más lo necesitaban. Ahí conocí a Keiko, ahí aprendí a ser su amiga, aprendí a quererla como la hija que no tengo. Ella es una mujer valiente”, manifestó.

En otro momento hizo referencia a su detención, la cual consideró arbitraria y que espera seguir el debido proceso en libertad. “Hace 15 días me detuvieron como una delincuente en la calle, me humillaron, me pusieron un chaleco y me pasearon en las calles. Todo por el dicho de una persona que miente. Tal y cómo lo ha demostrado mi defensa no existe razón que a los 68 años se me envíe a prisión, no me voy a fugar”, señaló.

Por su parte, Humberto Abanto, precisó que su patrocinada no estaba al tanto de los aportes irregulares a la campaña.

Cabe señalar que a las 9 de la mañana de este miércoles se llevará el séptimo día de audiencia, donde las autoridades revisarán el caso del sexto investigado.