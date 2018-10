Rosa Bartra descartó blindaje a Alan García en Comisión Lava Jato

A pocos días de presentarse y sustentarse el informe final de la Comisión Lava Jato ante el pleno del Congreso de la República, la denuncia de Víctor Andrés García Belaúnde, sobre un presunto blindaje al expresidente Alan García ha remecido la política.

Según lo vertido por el también miembro de esta junta de trabajo, los votos de Mauricio Mulder, Karina Beteta y Rosa Bartra, habrían excluido al exmandatario sobre el caso del Metro de Lima.

“Eso no es verdad. Que no se ha incluido es mentira. Por eso esperen a que se vea el informe final, este informe todavía tiene condición de reservado y los congresistas, cada uno explicarán el sentido de su voto. ¿Porque votó o no votó? El congresista Humberto Morales es algo que tiene que responde él, no yo”, señaló Bartra.

Por su parte, García Belaúnde, precisó que solo Gilbert Violeta y él votaron para que se incluya en el informe del metro a Alan García.

En tanto, Humberto Morales, legislador que votó en abstención, explicó el porqué de su decisión. “Vitocho pidió que se pudiera colocar una recomendación de denuncia en el informe sobre delitos que ya habían pasado, es decir, delitos que ya habían prescrito”, manifestó.

Sobre lo denunciado, Javier Velásquez Quesquén, se pronunció. “Yo respeto mucho a Víctor Andrés García Belaúnde, pero una cosa es investigar y otra a ser historia. Él quiere construir una historia diciendo como los viceministros le depositaron plata en Andorra y esa plata no se movió en Andorra, entonces esa plata debe ser del más alto...eso no es justicia”, indicó.

Finalmente se dio a conocer que este martes se votará en el Congreso para levantar la reserva del informe final de la Comisión Lava Jato, el mismo que será sustentado este miércoles por Rosa Bartra, presidenta de este grupo de trabajo.