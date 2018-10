Parlamentarios comentaron sobre presunta coima millonaria dada a Félix Moreno

El último fin de semana el programa dominical Panorama dio a conocer en exclusiva las declaraciones de Ricardo Boleira, expresidente ejecutivo de Odebrecht en Perú y que reemplazó a Jorge Barata, reveló que Félix Moreno, actual presidente regional del Callao, recibió una coima de 4 millones de dólares, en donde un 60% le correspondía a él y un 40% a Gil Shavit para que realice el pago de honorarios del publicista Luis Favre.

Tras darse a conocer estas afirmaciones, diversos congresistas se pronunciaron. “Ese testimonio que hemos visto anoche corrobora la materia por la cual se le viene investigando y el señor Moreno tiene que responder por eso”, señaló Javier Velásquez Quesquén.

Asimismo, Yonhy Lescano comentaría el caso. “El señor Moreno debería estar encarcelado hace muchísimo tiempo. Yo no sé cómo el poder judicial lo soltó. Y los jueces que están en instancias superiores no están comprometidos en la lucha contra la corrupción y lo pusieron nuevamente en libertad”, precisó.

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Anticorrupción del Callao, formalizó una investigación preparatoria contra Félix Moreno por el delito de colusión agravada, sin embargo, tal medida sería revocada.

Actualmente él se encuentra bajo comparecencia restrictiva, lo que significa que no puede ausentarse del país. Además deberá pagar una caución de 100 mil soles, pero no se ha podido embargar nada porque no tiene bienes figurados a su nombre.