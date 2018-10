Caso Keiko Fujimori: José Domingo Pérez citará a Pedro Chávarry

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez anunció que citará al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el marco de las investigaciones que se están llevando a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

“Tenemos que hacer todas las diligencias de corroboración de las actuaciones que se han ido recabando últimamente, las ampliaciones propias que ha solicitado la defensa (de Keiko Fujimori), de funcionarios de la empresa Odebrecht en el Brasil, las diligencias para recabar documentos en el Congreso, si este ente lo permite, de funcionarios que han sido mencionados y finalmente la declaración de Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos en la presente investigación”, señaló.

En tanto, la noticia llegaría a oídos del titular del Ministerio Público, quien respondió desde la ciudad de Tacna. “Él no me puede citar porque es mi inferior (…). Por mi jerarquía, él no me puede citar a mí”, expresó.

Por su parte, José Domingo Pérez, insistió que la presunta organización criminal que operaba en Fuerza Popular, tenía un plan que buscaba controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público, por tal motivo concluye que existía una necesidad de proteger al actual fiscal de la Nación.

En otro momento afirmó que Pier Figari, en una de las conversaciones del chat denominado ‘La Botica’, dio órdenes a los congresistas fujimoristas para defender a Chávarry Vallejos.

Finalmente el titular del Ministerio Público también se entero de un audio publicado por un conocido medio, en donde se revelaría un acuerdo para concretar una reunión con Orlando Velásquez, expresidente de la CNM, cuando él ya había sido convocado para el proceso de ratificación como fiscal supremo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ante ello, el mismo Pedro Chávarry le resto importancia y aseguró que dicha conversación no revela nada.