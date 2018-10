Congresista Chihuán recibe duras críticas por declaraciones sobre su sueldo

La parlamentaria Leyla Chichuán vuelve a ser blanco de críticas, esta vez porque dijo que el sueldo que recibe como congresista no le alcanza para el ritmo de vida que lleva. En entrevista para una radio local la parlamentaria aseguró que su motivación para estar en el Congreso no es económica e indicó que estaría dispuesta a trabajar 'ad honorem' ya que 'no vive enteramente de lo que gana en el Congreso'.

"Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", aseguró Chihuán.

"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", agregó la congresista de Fuerza Popular.

Pero sabe usted, ¿Cuánto gana un congresista?. Cada uno recibe un sueldo de 15 mil 600 soles al mes, pero ojo no son 12 sueldos al año, sino 14 incluyendo sus gratificaciones por navidad y Fiestas Patrias..

A ello se suma los gastos por función congresal que es de 7 mil 600 soles, el pago de asesores y técnicos que asciende a 35 mil soles por despacho. Y por último reciben un monto adicional de dos mil 530 soles, que se les deposita desde setiembre del año pasado.