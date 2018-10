Mercedes Aráoz: "No voy a negar que me reuní, eran reuniones de carácter privado"

Durante una entrevista, Vicente Silva, quien es vinculado al partido de Keiko Fujimori, afirmó haber brindado asesorías a la vicepresidenta Mercedes Aráoz .

“El señor Garrido, director del diario Perú 21, me pidió una reunión en su casa con la doctora Mercedes Aráoz y yo fui a su casa y me reuní con el señor Garrido y la señora Mercedes Aráoz y lo primero que les dije fue: ‘Yo vengo acá como ciudadano común y corriente. Yo no represento a nadie, menos a Fuerza Popular, pero creo que la doctora Aráoz es una buena opción para ser primera ministra’. Y en esas cuatro reuniones, tres de las cuales estuvo el señor Garrido y en una la doctora Aráoz sola, yo les expliqué eso y lo digo con absoluta transparencia y sin ánimo de causarle una molestia a nadie”, señaló.

Tras estas declaraciones, la vicepresidenta se pronunciaría al respecto, brindando algunos detalles de aquel encuentro. “ No voy a negar que me reuní, eran reuniones de carácter privado. Si me he reunido y fueron creo que, no más de tres veces”, puntualizó.

De otro lado corroboró que el intermediario de esta junta fue el comunicador Juan José Garrido. “Él es mi amigo personal y no estaba fungiendo de periodista en ese momento porque él ya había renunciado a Perú 21 y no estaba trabajando para El Comercio y él buscó contactanos, nada más. Nos abrió la posibilidad de un diálogo, tanto así que él se retiró de la conversación, fue muy prudente”, expresó.

Asimismo precisó que las reuniones se llevaron a cabo entre los meses de octubre y noviembre del 2017 con la intención de buscar un acuerdo político con el fujimorismo. “Hablamos de gobernabilidad, hacer una agenda legislativa. Yo hablé que nos ayudaran con el tema de las facultades delegadas, no hubo ningún compromiso de mi lado ni tampoco de él, valgan verdades, pero él iba a llevar el mensaje. Básicamente era un mensajero”, afirmó.

Mercedes Aráoz también señaló que el encuentro solo fue comentado a personas “muy cercanas a ella”, al Gobierno y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Finalmente la vicepresidenta aseguró desconocer ciertos aspectos de la vida de Vicente Silva. “Hoy día lo conozco y pude haberme equivocado por eso, me he equivocado, no sabía el detalle, uno puedo equivocarse...sí, pero en política los errores nos pasan factura, pero hablar con una persona no es negociar ni negar nada. Yo no he pactado nada”, precisó.