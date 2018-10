Keiko Fujimori afirmó que testigos protegidos mienten

La audiencia del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, concluyó este jueves por la noche, mas no la revisión del caso de las otras 10 personas implicadas que comenzará este viernes.

Durante el transcurso de la misma se revisó la proporcionalidad de la pena contra la lideresa fujimorista y la justificación del plazo de este pedido hecho por el Ministerio Público.

Asimismo, Keiko Fujimori, aprovecharía para dirigirse al juez Richard Concepción Carhuancho, quien decidirá si procede o no el pedido de la Fiscalía. “Me preocupa mucho que diga lo que diga o haga lo que haga usted ya tendría una decisión tomada. Espero estar equivocada (…). Miente el testigo protegido al señalar que el señor Vicente Silva ha sido ‘un asesor en la sombra’. Él nunca ha sido un asesor del partido ni mío”, señaló.

En otro momento también se dirigió al fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez. “En ningún momento me corrí. En el año 2004, cuando me iba a casar, le pedí a Mark, en ese entonces casarnos acá, en el Perú, en mi tierra, con mis amigos y con mi familia. Yo no me he casado estratégicamente en medio de este proceso para tratar de fugarme”, manifestó.

Por su parte, tanto la defensa de Keiko Fujimori y el juez Concepción Carhuancho tendrían un breve altercado por un señalamiento de Pérez durante la audiencia.