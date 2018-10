Fiscal José Domingo Pérez denunció que intentaron forzar cerradura de su vivienda

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez denunció que personas desconocidas intentaron forzar la cerradura de su vivienda la tarde de este viernes.

Asimismo, manifestó que este hecho se produjo cuando su familia se encontraba al interior del inmueble, ubicado en el distrito de Miraflores.

“Se encontraba violentada como lo he indicado, no es una situación normal, no es una situación regular, en la cual estaba dañada la chapa de ingreso y tener que poner en conocimiento de las autoridades, en este caso los resguardos policiales que me han sido asignados, pero creo que me es insuficiente porque ya hay un ataque hacia la tranquilidad familiar”, expresó.

El también miembro del Equipo Especial de Lava Jato hizo un llamado al Ministerio del Interior para que tome las medidas del caso. Asimismo, al lugar se hizo presente el general de la PNP, Gastón Rodríguez, quien brindó más detalles sobre lo ocurrido.

“Lo que hay es la ranura que va empotrada a la puerta, de una chapa de perilla redonda es la que se ha salido, o sea el eje giratorio. Lo que se aprecia es la tapa suelta. No hay la huella de un desarmador o que hayan querido palanquear, pero es un tema que se tiene que dilucidar ya en el aspecto técnico policial”, señaló.

Además trascendió que fueron encontradas huellas en el lugar, sin embargo, las investigaciones determinaran a quien o quienes corresponden las mismas. Finalmente se anunció que enviarán más agentes para resguardar al fiscal Pérez y su familia.