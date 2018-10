Exclusivo: Desde España conozca los últimos detalles sobre detención de César Hinostroza

Un equipo de Panamericana Televisión llegó a la capital española para conocer más detalles sobre la detención del destituido ex juez supremo César Hinostroza, quien fue detenido por agentes de Interpol.

Durante el transcurso del día y desde la Audiencia Nacional, las autoridades dictarían la prisión provisional y sin fianza contra el exmagistrado peruano. Él fue acusado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas con funcionarios.

En tanto, a su salida de la mencionada entidad, Adrián Gonzáles Baena, el abogado español de Hinostroza evitó brindar declaraciones a los medios que lo aguardaban.

De otro lado, un equipo de Panamericana Televisión se trasladó a la zona de Tetuán para hablar con la hija del ex juez supremo. Si bien no se la encontró, se logró conversar telefónicamente con ella, quien manifestó que no se ha contactado con su padre desde hace tres semanas.