Keiko Fujimori: "Yo jamás me voy a fugar del país"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció ante los medios tras estar cumplir siete días de detención preliminar por el caso de presuntos aportes irregulares a su campaña electoral del año 2011.

Con el cabello recogido y un chaleco que la señalaba como detenida, la ex candidata presidencial afirmó ante los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que no intentará fugarse.

“Yo jamás me voy a fugar del país. No me ido del Perú en el año 2000, estoy aquí dando la cara. Jamás he obstruido a la justicia. En realidad se hizo una emboscada por parte del Ministerio Público y me detienen en la sede de la Fiscalía. Mi sola presencia en ese edificio desbarata estos supuestos”, indicó.

Durante sus alegatos, ella aprovechó para defender a su agrupación política y para descartar alguna reunión con el prófugo César Hinostroza.

“Este partido no es una organización criminal (…). Les pido tomar una decisión justa. Sobre ustedes recae la posibilidad de poner fin a este atropello y lo hago en nombre de mis hijas, mi esposo, de mi familia y familias que se encuentran privados de su libertad”, expresó.

Por su parte, el fiscal superior coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, afirmó que habían varios elementos para señalar a los detenidos.

“Creemos con absoluta solidez de que razones plausibles hay de sobre en esta investigación. Han tratado de cambiar la versión de los testigos”, precisó.

Finalmente en horas de la noche, la sala presidida por el juez César Sahuanay aceptó la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la detención preliminar.