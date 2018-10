Duro Momento: Fujimori se siente dolido por detención de su hija Keiko

El ex presidente Alberto Fujimori, a través de un audio, lamentó la situación que vive su hija Keiko Fujimori, luego que fue recluida para que cumpla 10 días de prisión preliminar por el caso ‘cocteles’. “ No he sentido dolor más grande en toda mi vida, que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión” sentenció el ex mandatario.

En otro momento, Alberto Fujimori se dirige a sus hijos: “A ella todo mi cariño y apoyo en este momento tan duro, a todos mis hijos el pedido de estar más unidos que nunca”.

Fujimori, a quien le fue retirado el indulto humanitario, pidió también que se respete el debido proceso para su hija mayor, pues señala que ella siempre ha colaborado con la justicia.

Por otro lado, congresistas de la bancada de Fuerza Popular se hicieron presentes en la sede de la Prefectura de Lima para visitar a la lideresa de su partido. Una de estas visitas la hizo la parlamentaria Cecilia Chacón quien después dijo que Keiko se encontraba tranquila, ya que “tiene la fortaleza suficiente de saberse inocente y de que esto se va a comprobar”.

Los congresistas que asistieron también anunciaron una marcha en apoyo a Keiko Fujimori, la que se realizará este domingo 15 de octubre en el campo de marte.