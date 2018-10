Antero Flores Aráoz: “hay una lucha de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo”

El experto constitucionalista, Antero Flores Aráoz, se refirió al retiro del proyecto de ley del partido aprista que buscaba modificar el referéndum y pretendía no considerar las reformas sobre la bicameralidad y la no reelección.

“Si ya yo te di la autorización y tú ya la has ejecutado, la has ejercido, cómo te la retiro, entonces yo creo que han hecho bien (los legisladores apristas) en rectificar (…) porque iba a ser de nuevo una lucha sin sentido” señaló el ex presidente del Congreso.

En otro momento, Flores Aráoz dijo que percibe un ambiente muy confrontacional en el ámbito político: “Yo lo que veo es confrontación por todos lados, de todos contra todos”, además advirtió que ese clima de enfrentamientos “no es bueno”.

Finalmente, el también exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC) hizo un llamado a los actores políticos para que “amengüen su ánimo bélico” y dejen los enfrentamientos de lado.