Presidente Vizcarra descartó que se esté planeando un golpe de Estado

El presidente de la República, Martín Vizcarra, descartó que se esté preparando un golpe de Estado desde Palacio de Gobierno, luego que un grupo de congresistas dieran a entrever tal accionar. El anuncio fue dado en el marco del MUNI Ejecutivo realizado en Moquegua.

“Nosotros somos parte de un Estado democrático. Nadie en Perú, salvo unos cuantos políticos, están pensando en la posibilidad de un golpe de Estado que descartamos categóricamente”, precisó.

Si bien no se refirió específicamente a los parlamentarios que señalaron eso, indicó que esa acusación respondería a una reacción por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación.

“Rechazamos cualquier insinuación de algunos políticos desesperados por este tipo de decisiones que hablan de posibles golpes de Estado”, manifestó.

De otro lado, el mandatario aprovechó su cuenta de Twitter para saludar la medida adoptada por el Tribunal Constitucional con respecto a la denominada ‘Ley Mulder’.

“No nos permitía establecer una comunicación entre el Estado, no solamente los ministerios, no solamente el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales no podía transmitir una serie de acciones que es necesario que la población sepa”, indicó.

Finalmente el presidente Vizcarra también comentó sobre la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y de otros presuntos 19 colaboradores del partido naranja. “Nosotros lo que creemos, en general, es que necesitamos una justicia que sea eficaz y eficaz es administrar justicia, pero no en largo tiempo. Debería ser rápida, para no estar usando los mecanismos de prisión preliminar o prisión preventiva en diferentes circunstancias”, afirmó.