Congresistas opinaron sobre proyecto de libertad anticipada para reos mayores de 80 años

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio a conocer sobre el proyecto de ley que presentó la congresista Yeni Vilcatoma, para brindar libertad anticipada a reos mayores de 80 años.

Al ser consultado en una entrevista, el presidente Martín Vizcarra, señaló que apoyaría una iniciativa de este tipo.

Por su parte, el congresista Javier Velásquez Quesquén, manifestó que daría su voto a favor de la propuesta. “ Aquí lo que se está buscando es, no que se libre de una condena, sino que como tiene una enfermedad grave, la termina de cumplir en su casa”, manifestó.

Sin embargo, no todos en el parlamento están de acuerdo con este proyecto. Una de ellas es la legisladora, Marisol Espinoza. “ Una nueva propuesta legislativa que definitivamente tiene nombre propio. No es bueno para la justicia, no es bueno para todo. Por eso creo que hay que analizarlo y se tendrá que ir al trámite correspondiente”, indicó.

En tanto, congresistas de Frente Amplio, se mostraron preocupados ante la posibilidad de que esta medida beneficie al sentenciado por terrorismo, Abimael Guzmán, por cumplir con el perfil requerido.