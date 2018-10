Daniel Urresti denuncia guerra sucia en su contra tras fallo que lo absolvió

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, criticó las reacciones que se han generado a raíz de la sentencia que lo declara inocente en el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos.

“Todo el día se ha estado discutiendo sobre la sentencia que ha dado esta sala, poniendo en tela de juicio una sentencia. Líderes de opinión que son periodistas respetables pero no son abogados (…) es por eso que me veo obligado a salir el día de hoy, porque creo que todos los habitantes de Lima tienen que saber que yo he sido declarado inocente por unanimidad” sentenció muy enérgico el ex ministro del Interior.

De esta forma el postulante reafirmó su inocencia, a menos de 48 horas de que se realicen las elecciones regionales y municipales.