Luisa María Cuculiza solicitó cese de persecución contra Alberto Fujimori

Tras darse a conocer la noticia de la anulación del indulto a Alberto Fujimori, amigos y familiares acudieron a la clínica Centenario, en Pueblo Libre, para visitarlo.

Una de ellas fue la excongresista Luisa María Cuculiza, quien pidió no más persecuciones contra el exmandatario. “Le han agarrado contra el fujimorismo un odio y una aberración pero increíble. No puede ser posible que entre los peruanos nos odiemos tanto. Yo creo que para el presidente esto sería el principio del fin”, aseguró.

En tanto, a través de un vídeo, Alberto Fujimori, se dirigió a Martín Vizcarra y autoridades en general. “Por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo”, precisó.

De momento, el exmandatario continúa recibiendo la visita de allegados. Por su parte, agentes de la Policía Nacional también se hicieron presentes en la clínica para custodiarlo.